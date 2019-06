‘Ingrijpen bij veiligheidsregio noodzakelijk voordat het te laat is’

Al die tekorten bij de veiligheidsregio. Doen jullie het zo slecht?

,,Ik durf te stellen dat we de brandweerzorg op een hoog niveau hebben georganiseerd. Nee, niet te hoog. Dat we er financieel zo slecht voor staan, heeft alles te maken met keuzes uit het verleden. Voorbeelden genoeg. De afgelopen vijf jaar zijn de prijzen niet geïndexeerd. Dat krijgen we nu terug en dat kost miljoenen. Twee jaar geleden zijn we geconfronteerd met een bezuinigingsopdracht van 2,5 miljoen euro door de gemeenten, terwijl te weinig is gekeken naar wat we eigenlijk doen voor dat geld. Van de 25 veiligheidsregio’s staan we op plek 22 als het gaat om de kosten voor de gemeenten. Dus we zijn ook nog eens niet rijk bedeeld. Het komt nu allemaal samen. Om te voorkomen dat alles financieel in elkaar stort, moet er dit jaar ingegrepen worden.”