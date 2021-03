Initiatiefneemster van Burgerlokaal in Borculo: ‘Dit is nu juist extra nodig’

Paula Kakkenberg verhuist met haar initiatief Het Burgerlokaal volgende week naar het voormalige winkelpand aan het Muraltplein 44. Daarin was eerder onder meer de verfwinkel van Bosch gevestigd. „Wat vooral belangrijk is, is dat we een locatie in het centrum hebben die iedereen kan vinden”, zegt Kakkenberg. „En voor iedereen ook fysiek toegankelijk is. Dus ook als je in een rolstoel zit of achter een rollator loopt.”