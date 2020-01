Injectie voor omroep Regio8: ‘Enorme kwaliteitsimpuls voor onze redactie’

Stabiliteit

Dieper in de haarvaten

Regio8 is inmiddels met de werving van de journalisten begonnen. ,,Per maart willen we de nieuwe club rond hebben”, zegt eindredacteur Joost Jonker. ,,Het zal een enorme kwaliteitsimpuls voor onze redactie opleveren. Met de nieuwe collega’s willen we de gemeenten beter bedienen, dieper in de haarvaten van de samenleving duiken en daarmee meer agenda-bepalend dan agenda-volgend worden. Dit is een tweejarig project dat per jaar wordt beoordeeld. We zetten er ons voor in om ook voor het tweede jaar dezelfde toekenning te krijgen.”