Innovatiefonds Oost Gelre werkt niet en stopt, maar er is een nieuw initiatief

Daar zit wel meteen minder geld in, want het saldo van het Innovatiefonds wordt deels teruggestort in de gemeentekas. Dat nieuwe fonds voor de economische ontwikkeling is de komende vier jaar actief. In totaal kan er 400.000 euro worden besteed aan ‘projecten die een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Oost Gelre in brede zin’.