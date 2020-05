Inspectie start onderzoek naar voortdurende ziekenhuiscrisis in de Achterhoek

,,Wij beraden ons op nadere stappen in toezicht en handhaving", laat woordvoerder Mariël van Dam van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd weten. Meer kan ze nog niet zeggen over de procedure die de inspectie gaat volgen.



,,We zijn op de hoogte van de problemen bij Santiz en hebben een onderzoek ingesteld naar de situatie.” Niet eerder dan halverwege volgende week verwacht ze meer duidelijkheid te kunnen geven.

De bestuurscrisis bij de ziekenhuizen is compleet, na het vertrek van interim-bestuurder Rolf de Folter vorige week en het opzeggen donderdag van het vertrouwen in het nog overgebleven lid van de raad van bestuur, Bijar Altalabani.



Alle partijen buitelden afgelopen week over elkaar heen in open brieven naar de raad van toezicht en de minister van Medische Zorg en Sport .

Kamervragen

Minister Martin van Rijn is uitdrukkelijk gevraagd om zijn licht te laten schijnen over de crisis. Hij kreeg deze week Kamervragen van zowel CDA-, PvdA- als SP-Kamerleden. Ze willen weten wat er aan de hand is in de Achterhoek en wat de minister eraan kan doen.



Er is veel onduidelijkheid over de besluiten die tot nu toe zijn genomen. De SP wil weten of de voorgenomen Doetinchemse nieuwbouw, en daarmee de verhuizing van de acute afdelingen uit Winterswijk, als splijtzwam heeft gefunctioneerd. Wat de SP betreft blijven er in zowel in Doetinchem als in Winterswijk twee volwaardige ziekenhuis met op beide locaties het behoud van de specialisaties.

Bange burgemeesters