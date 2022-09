‘Intensief bemeste maisakker’ wordt zonnepark met stroom voor 800 huishoudens in Halle; actiegroep blijft in verzet

HALLE - Er is een vergunning gegeven voor de bouw van een zonnepark aan de Nijmansedijk, in het buitengebied van Halle. De panelen in het 3 hectare grote park moeten straks stroom opwekken voor zo’n achthonderd huishoudens.

De gemeente Bronckhorst is enthousiast over het zonnepark, dat wordt gebouwd op landbouwgrond dat nu volgens de gemeente een ‘intensief bemeste maisakker’ is.



Het zonnepark wordt omzoomd door een schapenhek en veel groen: er staan al een groot aantal bomen langs twee zijden en aan de westzijde wordt een nieuwe rij knotelzen geplant.



Ook wordt een voedselbos aangelegd aan de oostzijde van het zonnepark. Tussen de panelen en aan de randen wordt daarnaast een bloemrijk grasmengsel aangebracht.

Helft lokaal eigendom

Het park wordt straks geëxploiteerd door IZEN Renewable Energy, in samenwerking met Agem. De bedoeling is dat het voor de helft in lokaal eigendom komt, wat betekent dat mensen uit de buurt kunnen investeren en meeprofiteren van de opbrengsten.

Of dat gebeurt is de vraag, want omwonenden die zich hebben verenigd in de Actiegroep Zonnepark Halle blijven zich verzetten tegen de bouw ervan.



,,Ik verwacht dat we voor de Nijmansedijk een procedure gaan starten”, zegt Bernadet Bruggink van de actiegroep. Zo’n procedure loopt al tegen het plan voor een park aan de Molenweg, in hetzelfde gebied.

Meeste zienswijzen ongegrond

Tegen het park aan de Nijmansedijk zijn 26 zienswijzen ingediend, onder meer over over natuur en landschap, aantasting van woon- en leefklimaat en waardedaling van woningen in de buurt. De meeste hiervan zijn ongegrond verklaard.

Op drie punten is de vergunning aangepast. Dit gaat over het borgen van de landschappelijke inpassing, brandveiligheid en de vraag of archeologisch onderzoek nodig is. Dit laatste blijkt niet het geval.

Tegenstanders hebben zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen bij de Raad van State.