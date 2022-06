Intensive care-opname veranderde Wim uit Neede voorgoed: ‘Eén nacht slapen bleek zes weken te zijn’

Hamermoord Winters­wijk is bloedwraak, vindt ook hof: 17,5 jaar cel voor dader Xhevdet D.

WINTERSWIJK - Xhevdet D. heeft in de beroepszaak over het met een hamer doodslaan van Deme Lulaj in Winterswijk, in 2017, vrijwel dezelfde straf gekregen als eerder van de rechtbank. Het hof in Arnhem veroordeelde hem tot 17,5 jaar celstraf voor de moord.

