Interim-voorzitter Rolf de Folter weg bij Achterhoekse ziekenhuizen; onderzoek naar ontvlechting SKB en Slingeland

De druk uit de Oost-Achterhoek was deze week flink opgevoerd met een paar pittige brieven uit de eigen medische kring van het SKB. Er was bij de specialisten en het medisch personeel van het SKB geen enkel vertrouwen meer in de interim-bestuurder Rolf de Folter en de Raad van Toezicht. Vrijdag kwam daar een brief overheen van de ondernemingsraad (or) die het eigen Santiz-bestuur adviseerde om de twee ziekenhuizen te ontvlechten. ‘Voor de or lijkt het dan onvermijdbaar en verstandiger om te onderkennen dat de fusie is mislukt en dat we de energie beter kunnen richten op een ordentelijke ontvlechting van beide organisaties.’