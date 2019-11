Internationale dag geweld tegen vrouwen: gebouwen in Achterhoek kleuren oranje

Eén op de drie vrouwen in de wereld krijgt met geweld te maken in haar leven. De campagne Orange the World vraagt aandacht voor de strijd tegen dit geweld. Van 25 november – Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen – tot 10 december - Internationale Dag van de Rechten van de Mens: 16 dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen.



In Ulft wordt dit initiatief kracht bijgezet door de Rijksmonumenten op het DRU Industriepark zestien dagen in oranje licht te zetten. Dat gebeurt omdat de DRU als regionaal platform ook een maatschappelijke opdracht heeft, zo stelt de organisatie. ‘Vanuit deze opdracht vragen alle partners op het DRU Industriepark samen om aandacht voor de internationale campagne Orange the World.’ De gemeente Oost Gelre doet ook mee aan de actie. Hier zal de Groenlose Calixtuskerk van 25 november tot en met 10 december oranje kleuren.