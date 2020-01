Internationale drummer geeft drumles in Neede: ‘Platteland is heerlijk’

Zijn verleden is niet echt alledaags. Eddie Jensen (30) heeft een Duits paspoort, maar werd geboren in een leefgemeenschap in het Oostenrijkse Wenen, omringd door kunst, poëzie en muziek. Hij groeide daarna op in een artistieke commune in Portugal. „Ik was tien jaar toen ik begon met drummen”, blikt hij terug. „We hadden een band samen met de andere kinderen uit de commune. We speelden en repeteerden elke dag tussen 17 en 19 uur. Dat was elke dag bandtijd.”