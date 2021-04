Internationale profstatus redt Ronde van de Achterhoek van de ondergang

De wielerronde van de Achterhoek is gered van de ondergang. Op zondag 29 augustus rijden 25 ploegen uit Nederland en het buitenland 200 kilometer door alle acht Achterhoekse gemeenten. De start is in Bredevoort en de finishstreep ligt aan de Dames Jolinkweg in Varsseveld.

Dat de wedstrijd nog doorgang vindt, mag gerust een klein wonder worden genoemd. In februari 2020 meldde organisator Gerard van Balveren dat de stekker uit het evenement was getrokken, omdat de pollitie geen begeleiding van agenten op motoren meer beschikbaar stelde.

,,De lokale politie wilde wel steun verlenen, maar die werd door hogerhand teruggefloten’’, aldus Van Balveren. ,,We hadden dan alleen nog een omloop van 25 ronden van 8 kilometer op een afgesloten terrein kunnen rijden. Maar dat noem ik geen Ronde van de Achterhoek.”

In tijden van corona heeft de organisatie nu toch een oplossing gevonden. ,,We worden een internationale profkoers”, stelt Van Balveren. ,,Als je een profstatus hebt, krijg je automatisch politiebegeleiding. Dus we kunnen nu gelukkig verder. Ik ben er heel blij mee, want we hebben nu toch nog een koers in de provincie Gelderland. Andere wedstrijden zijn allemaal al verdwenen in Gelderland. Het is goed dat we nog een poging hebben gewaagd. Anders was het als een nachtkaars uitgegaan.’’

Volledig scherm Gerard van Balveren (links). © Jan Ruland van den Brink

25 ploegen

In totaal zullen er 25 ploegen uit binnen- en buitenland deelnemen op de laatste zondag van augustus. Van Balveren: ,,De aanmeldingen stromen nu al binnen. Binnenkort maken we een keuze. We verwachten veel opleidingsploegen aan de start. We moeten wel naar het kostenplaatje kijken welke teams we halen. Als we kunnen kiezen tussen een ploeg die we een week onder moeten brengen of een die op de wedstrijddag komt en daarna doorgaat naar de Binck Bank Tour (30 augustus tot en met 5 september, RW) is dat niet zo moeilijk. In tijden van corona is het niet zo makkelijk om financieel alles rond te krijgen, maar gelukkig worden we gesteund door de Provincie Gelderland en onze partners.”

Van Balveren verwacht dat de Ronde van de Achterhoek, die in 2019 met Marco Doets de laatste winnaar kende, sowieso door kan gaan. Ook in het geval dat er over vijf maanden nog coronabeperkingen zijn. ,,De ploegen die mee zullen doen, zitten allemaal in een bubbel. Natuurlijk hopen we dat we met publiek kunnen rijden, maar de wedstrijd kan ook zonder toeschouwers doorgaan.’’