Internetbankieren? Dan moet de rest offline zijn

De huidige internetverbinding in het buitengebied van Vierakker noemt hij dramatisch. Maar wat wil je als je huis 7,5 kilometer van de dichtstbijzijnde telefooncentrale af staat. ,,Ik zit al een jaar of vijf niet meer thuis op de wifi", vertelt Stijn. ,,Want dan kan ik niets downloaden en mailtjes laden niet. Ik heb daarom een ongelimiteerde databundel op mijn mobiele telefoon en gebruik altijd 3G. Nee, 4G is er niet. Toen KPN in een reclame meldde dat je overal 4G kon krijgen, heb ik gebeld. 'Meneer, op uw postcode is dit niet mogelijk', werd me verteld. Ik wist natuurlijk van tevoren al dat het niets zou worden.’’



Downloaden is voor Stijn een utopie. Als zijn Xbox of laptop een update nodig heeft, moet hij naar het werk van zijn vader Wouter. Als 13-jarig jochie vond Stijn al dat het zo niet langer kon en zat hij om de tafel met wethouder Paul Seesing om over de onwerkbare situatie te praten. ,,De wethouder kon destijds niets beloven, maar hij was positief gestemd. Het heeft uiteindelijk lang geduurd, maar nu gaat er glasvezel komen. Hoe, dat maakt me niet uit.’’