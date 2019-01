Internetoplichters betalen slachtoffers terug om straf te ontlopen

Vrouw gewond nadat auto tegen boom rijdt in Heurne

20 januari HEURNE- Bij een eenzijdig ongeval op de Caspersstraat in Heurne een vrouw gewond geraakt nadat ze met haar auto tegen een boom is gereden. Ze is door de brandweer uit de auto geknipt en door ambulancepersoneel nagekeken. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.