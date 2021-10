Intocht Sint in Doetinchem als vanouds vanaf De Bleek, ondanks wegopbreking

DOETINCHEM - De intocht van Sinterklaas in Doetinchem wordt zaterdag 13 november ‘gewoon’ gehouden vanaf De Bleek. Dit is geheel volgens traditie, óndanks de wegopbreking tussen Oude IJssel en de binnenstad. Of er coronamaatregelen nodig zijn rond de intocht, is nog onderwerp van gesprek.

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de C. Missetstraat en de fietsbrug over de rivier. De weg ligt er al maanden uit en de fietsbrug op dit moment ook. De intocht – die jaarlijks zo’n 7.000 toeschouwers trekt – gaat over deze fietsbrug. Dit nadat de sint rond 14.00 uur zijn pakjesboot heeft aangemeerd op De Bleek. Van daaruit trekt hij in een koets naar het centrum.

Het wegwerk staat gepland tot eind november. ,,Maar we hebben de toezegging van de gemeente Doetinchem dat we via een oversteek in het stadscentrum kunnen komen”, zegt Jos Tiemessen van het BinnenstadsBedrijf Doetinchem (BBD), samen met het Graafschap College en kindertheater Warboel organisator van de drukste Sinterklaasintocht in de Achterhoek. Een woordvoerder van de gemeente beaamt dit.

Eerste intocht sinds november 2019

Het is de eerste intocht van Sinterklaas in Doetinchem in twee jaar: vorig jaar ging die niet door vanwege corona. Nu zijn de maatregelen in zoverre versoepeld dat een intocht in de buitenlucht geen probleem lijkt. ,,Toch zitten we als organisatie en gemeente Doetinchem daarover begin volgende week nog bij elkaar”, zegt Tiemessen. ,,Om zo misverstanden te voorkomen.”

Vanaf de fietsbrug slaat de intocht linksaf de Kapoeniestraat in. Via de Walstraat en de Catharinastraat wordt het Simonsplein bereikt, waar op een podium het hoofdprogramma is. In het verleden nam Sinterklaas rechtstreeks via de Waterstraat de kortste weg naar het Simonsplein.