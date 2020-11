Inval in woning in Gendringen, politie met honden naar binnen: 2 aanhoudingen

Bij de inval was veel politie op de been. Agenten gingen het huis, dat in een woonwijk staat, met honden naar binnen. De woning werd zowel aan de voor- als aan de achterzijde binnengevallen. De voordeur is daarbij geforceerd.



Ook op twee andere plekken deed de politie onderzoek. Er zijn, volgens de politie, onder meer twee auto's en substantiële hoeveelheden cash geld en drugs in beslag genomen.



De politie verdenkt de man van drugshandel en witwaspraktijken. De vrouw wordt verdacht van medeplichtigheid aan witwassen.