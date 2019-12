Invallen in Gelderland vanwege import ‘fout hout’

Het foute hout in het onderzoek is afkomstig uit Myanmar. Het gaat hierbij om hoogwaardig teakhout dat via Tsjechië naar Nederland is geïmporteerd. Dit kostbare hout wordt vooral gebruikt voor de betimmering van het dek van luxe jachten. De import van het hout zonder de juiste certificering is door de EU verboden omdat het mogelijk afkomstig is van illegale kap. Bij de invallen werden zowel woningen als bedrijven doorzocht. De politie houdt de kaken op elkaar over waar de invallen precies plaatsvonden. Vooralsnog zijn geen aanhoudingen verricht in het onderzoek naar het foute hout.