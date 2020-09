Inwoner Aalten in 2021 tientjes duurder uit

Het ophalen van het afval wordt duurder, de aanslag voor onroerendzaakbelasting stijgt met 7,5 procent, dat is enkele tientjes per woning. De afvalstoffenheffing gaat omhoog van 75 naar 95 euro en ook stijgen de tarieven voor het ophalen van elke huisvuilzak en afvalcontainer.

De tariefsverhoging komt door oplopende kosten voor de verwerking van afval. Oud papier levert zelfs geen geld meer op. De markt voor oud papier is ingestort, schrijft de gemeente in de begroting 2021: ‘Er moet nu zelfs voor betaald worden, omdat de inzamelkosten niet meer gedekt worden door de opbrengst’.

Bezuinigen

Behalve voor de investering in het Dinxperlose centrum heeft Aalten in 2021 geen geld voor nieuwe investeringen. Integendeel: er moet na volgend jaar zelfs flink bezuinigd worden. Op het totaal van 60 miljoen komt de gemeente vanaf 2022 één miljoen euro tekort. Waarschijnlijk loopt dat tekort nog op, omdat het vooruitzicht op het geld uit het fonds van de rijksoverheid negatief is. De gemeentekas is voor tweederde van die rijksinkomsten afhankelijk.

Drie keer een nadeel

Wethouder Ted Kok van financiën: ,,Het Gemeentefonds staat voor een herverdeling. Dat betekent dat er meer geld gaat van kleine naar grote gemeenten, van oost naar west en van het platteland naar de stad.”

Een nadeel dat drie keer zo groot is. ,,We vinden dat we structureel te weinig geld krijgen van de rijksoverheid”, zegt Kok, die het komende jaar gebruikt om op het gemeentehuis te zoeken naar mogelijkheden om dat dreigend tekort op te vangen. ,,We gaan daar eerst intern mee aan de slag.”

Mede door de hogere rekening voor de inwoners is de begroting voor volgend jaar in evenwicht, maar de jaren daarna niet. Dat komt ook door het financiële nadeel van het sociaal domein, zoals de jeugdzorg, waar de kosten alleen maar oplopen.

Verhoging van 46 euro

Daarom ontkomt Aalten niet aan een hogere rekening voor de burger, zegt de wethouder. Voor een gemiddeld huishouden in de gemeente gaan de lasten (naast de ozb en de afvalstoffenheffing ook de rioolheffing) omhoog van 526 naar 572 euro, een verhoging van 46 euro.

Aalten is met alle lokale lasten de goedkoopste gemeente van Nederland. Met een 7,5 procent hogere ozb denkt de wethouder dat het Aaltense tarief nog steeds laag is. ,,Elders hoor ik al dat de onroerendzaakbelasting 10, 15 of 20 procent omhoog moet.”