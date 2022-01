Inwoner met schulden krijgt bezoek aan huis om schulden weg te werken

Evenemen­ten­jaar in Zutphen op de schop, nog los van eventuele coronamaat­re­ge­len: ‘Dit is triest hoor’

Festivals die al zijn doorgeschoven naar 2023 of evenementen die zelfs helemaal zijn afgeblazen. Hoewel het nog niet duidelijk is hoe coronamaatregelen ons leven in het voorjaar en in de zomer gaan beïnvloeden is al wel duidelijk dat het evenementenjaar in Zutphen er heel anders uit komt te zien. ,,Iedereen legt er ziel en zaligheid in. De onzekerheid knaagt.’’

19 januari