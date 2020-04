Inwoner van Oude IJsselstreek met corona in het ziekenhuis

Santino Melssen droomt van jaarlijks 100.000 bezoekers voor Lalique: ‘Willen voor iedereen zijn’

13:49 DOESBURG - Het doel is heilig: Het Lalique Museum in Doesburg moet het grootste ter wereld worden dat volledig gewijd is aan de Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique (1860-1945). Voorzitter drs. Santino Melssen (59) is ervan overtuigd dat de missie gaat slagen.