Inwoneraantal gemeente Bronckhorst in 2021 licht gedaald

Onwel geworden bestuurder veroor­zaakt eenzijdig ongeval in Winters­wijk

WINTERSWIJK - Bij een eenzijdig ongeval aan het Beatrixpark in Winterswijk in de richting van de Groenloseweg is een bestuurder gewond geraakt. De bestuurder zat samen met een vrouw in de auto en is onwel geraakt tijdens het rijden.

3 januari