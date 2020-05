Inwoners Berkelland en pers niet welkom bij bijeenkomst politiek over financiële tekorten

Werd Berkellanders eerst gevraagd om mee te denken over hoe de gemeente 3,5 miljoen euro moet bezuinigen, nu de financiële tekorten met name in de zorg verder oplopen, wordt de gemeenteraad van Berkelland vanavond om 19.30 uur achter gesloten geïnformeerd. Inwoners en journalisten mogen en kunnen de live-stream van deze bijeenkomst niet volgen.

Eerst gemeenteraad

„We willen de raad graag eerst informeren en de gelegenheid geven om hierover vragen te stellen. Morgen informeren wij de pers en de inwoners hierover”, zegt gemeente-woordvoerster Henny Roos. Bijzonder, vinden de oppositiepartijen PvdA, D66, GroenLinks en Ondernemend Berkelland. In de Gemeentewet en Wet Openbaarheid Bestuur staan namelijk duidelijke regels en uitzonderingen, wanneer de gemeenteraad in beslotenheid mag vergaderen. Deze staat er niet bij.

Achterkamertjes

Volledig scherm Digitale vergadering van de gemeenteraad van Berkelland. De online-stream van de informatiebijeenkomst is vanavond niet te bekijken door de inwoners van Berkelland © Peter Zandee

„Te gek voor woorden”, noemt OBL-fractievoorzitter Bennie Morsink de geheime bijeenkomst. „Het openbaar bestuur hoort gewoon openbaar en transparant te zijn. Blijkbaar groeien de problemen dit college boven het hoofd en duiken ze daarom de achterkamertjes in. Dit kan echt niet.”

PvdA-fractievoorzitter Betsy Wormgoor vindt het extra schrijnend dat dit bij het proces van Berkelland in Balans gebeurt. „Eerst vragen we de bevolking mee te denken over hoe we 3,5 miljoen euro moeten bezuinigen. Vervolgens doet deze coalitie niets met de uitkomsten. En nu er extra bezuinigd moet worden, mag dit niet in openbaarheid verteld worden?”

Schijn van transparantie

Volledig scherm NEEDE - lijsttrekker Betsy Wormgoor van politieke partij PvdA Berkelland bij de molen op de Needseberg. EDITIE: AC FOTO: Frans Nikkels FN20180315 © Frans Nikkels

Ook fractievoorzitter Andra Weg van GroenLinks heeft moeite met 'geheime karakter’ van de bijeenkomst „Dit is nu precies waarom wij zo'n moeite hebben met dit hele proces van Berkelland in Balans, omdat de schijn wordt gewekt dat inwoners mogen meepraten.” Weg heeft net als de andere raadsleden vooraf om stukken gevraagd met informatie. „Zodat we kunnen beoordelen of beslotenheid terecht is, maar die krijgen we niet. En ook dat is weer niet transparant. Waarom nu zo geheimzinnig?”

D66-fractievoorzitter Han Boer vindt het een uitholling van het democratische proces in Berkelland. „Waarom wordt deze informatie niet gewoon in een openbare raadsbrief of in een openbare commissie- of gemeenteraadsvergadering gegeven? We zien steeds meer van dit soort informele, besloten sessies, die vervolgens in de raadsvergadering worden misbruikt als argument om er niet meer over te mogen discussiëren. Zo worden we monddood gemaakt.”



Geen problemen

Volledig scherm GB-fractievoorzitter Arnold Kion heeft er geen problemen mee © Lars Smook

GB-fractievoorzitter Arnold Kion heeft daarentegen 'geen problemen’ met de gang van zaken. „Eerst wordt het orgaan geïnformeerd, dat er over gaat, daarna pas de pers en de bevolking. Dat gebeurt wel vaker”, aldus Kion, die de regels uit de Gemeentewet en Wet Openbaarheid Bestuur zegt te kennen. Hij noemt het daarom bewust geen vergadering maar een ‘informatie-bijeenkomst’.

Gemengde gevoelens



CDA-fractievoorzitter Gerard Hilhorst heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de beslotenheid van de sessie. „Ik had er geen bezwaar tegen gehad als pers en inwoners via een live-stream de vergadering hadden kunnen volgen. Aan de andere kant wordt de informatie morgen openbaar gemaakt, dus van geheimhouding is geen sprake. Daarom kan ik er wel mee leven. Ik snap echter ook dat openbaarheid een principe-kwestie is.”