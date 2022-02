Inwoners Berkelland kunnen op 16 maart kiezen uit 8 partijen bij gemeenteraadsverkiezingen

Ruim 4.000 supporters welkom bij wedstrijd De Graafschap tegen FC Dordrecht: ‘Balen dat kabinet ons in deze positie brengt’

DOETINCHEM - Ruim 4.000 supporters kunnen volgende week vrijdag 11 februari naar De Vijverberg voor de wedstrijd van ‘hun’ De Graafschap tegen FC Dordrecht. Het is voor het eerst in drie maanden dat er weer publiek welkom is in het stadion van de Doetinchemse voetbalclub, na de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag op 29 oktober vorig jaar.

3 februari