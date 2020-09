Inwoners Berkelland scheiden plasticafval beter dan Twentse buren: 9 procent is vervuild

Zeldzame 100 jaar oude 'Grolsch’-beugelfles opgegraven in Dinxperlo: ‘Naar het museum?’

29 september DINXPERLO - Een bierfles met de klassieke beugel van de ‘Groenlosche bierbrouwery Harperink & Weeninck’ van meer dan een eeuw oud. Die kwam uit de bodem van de Nieuwstraat in Dinxperlo tevoorschijn. De puntgave, zeldzame fles is volgens de vinder Martin te Grotenhuis ,,een stukje tastbare Dinxperse geschiedenis” dat een plek in het Grenslandmuseum verdient.