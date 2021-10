Inwoners Bronckhorst gaan in 2022 niet méér belasting betalen aan gemeente

HENGELO - Inwoners van Bronckhorst betalen komend jaar gemiddeld ongeveer evenveel aan gemeentelijke belastingen als dit jaar. Dat blijkt uit de begroting voor 2022, die volgende maand besproken wordt in de raad.

,,We zitten al vrij hoog met onze lokale lasten, als één van de duurste gemeenten in de Achterhoek, dus het was voor ons erg belangrijk om die niet te laten stijgen”, zegt wethouder Willem Buunk (financiën).

Dat betekent niet dat er helemaal niets verandert. Zo wordt er minder rioolrecht in rekening gebracht, omdat deze belasting te hoog was. De onroerende zaak belasting (ozb) stijgt wel iets, om dat verlies aan inkomsten op te vangen. ,,Maar onder aan de streep blijven de belastingen voor de meeste mensen gelijk of gaan ze zelfs iets omlaag. Een enkeling zal duurder uit zijn, maar dat gaat om individuele gevallen”, zegt Buunk.

Afvalstoffenheffing was heikel punt

De laatste jaren was vooral de doorlopende stijging van de afvalstoffenheffing een heikel punt in Bronckhorst. Die steeg binnen een jaar met bijna 85 euro, naar boven de 200 euro. En daar blijft het voorlopig bij, verwacht Buunk. ,,Hoe het precies gaat rond afval moeten we aan het einde van het jaar bekijken, maar zoals het er nu uitziet gaan mensen niet meer betalen”, zegt de wethouder.

De gehele begroting bezien blijft er onder de streep een bedrag over van 2,9 miljoen euro. Buunk is trots en blij om een sluitende begroting over te kunnen dragen aan een nieuw gemeentebestuur, dat volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen in maart aan de slag gaat.

Overschot in pot

Het overschot van bijna 3 miljoen euro wordt in een pot gestopt, om toekomstige tekorten in het sociaal domein (waar onder meer jeugdzorg en huishoudelijke hulp onder vallen) mee te kunnen betalen.

De raad praat op donderdag 11 november over de begroting voor 2022.