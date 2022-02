Inwoners buitengebied Winterswijk willen weten wat politiek van plan is: verkiezingsdebat in Ratum

Brasserie Floris in station Lochem maakt in voorjaar doorstart met nieuwe uitbater: ‘We gaan de hele dag open’

Als het aan Sang Hubert ligt, is de Lochemse Brasserie Floris per 1 april weer geopend. De 50-jarige Hagenaar is de nieuwe uitbater van het etablissement in het stationsgebouw. Hubert maakt een doorstart in de brasserie nadat de vorige uitbater Henk Schaasberg afgelopen najaar faillissement aanvroeg.

8 februari