Inwoners Doetinchem draaien op voor miljoenentekort

Voor een eenpersoonshuishouden stijgen de woonlasten gemiddeld met 33,80 euro, voor een meerpersoonshuishouden met 35,56 euro. Totaal levert dit de gemeente 700.000 euro op. Of de woonlasten daadwerkelijk stijgen, beslist de raad van Doetinchem op 7 november. De stijging is een van de tientallen voorstellen door wethouder Henk Bulten om het dreigende miljoenentekort het hoofd te bieden. Door een tegenvallende mei-circulaire en uit de pan rijzende zorgkosten loopt Doetinchem in 2019 tegen een tekort aan van 9 miljoen euro. Als de gemeente niets doet is dat in 2023 12 miljoen euro. 14 november moet Doetinchem een sluitende begroting overleggen aan de provincie Gelderland. Of deze deadline keihard is, checkt Bulten nog in Arnhem. De raad kan wijzigingen aanbrengen in het voorstel van het college. Bulten: ,,Maar onder de streep moet het resultaat hetzelfde zijn.”

Bezuinigingen

Volgens Bulten valt de ozb-verhoging feitelijk mee: ,,We zaten onder het regionale gemiddelde van de woonlasten en trekken het hiermee gelijk. We vroegen tot nu toe 72 procent van de woonlasten die we wettelijk maximaal mogen vragen. Dat doen we ook dadelijk bij lange na niet. Hadden we dat wel gedaan dan zouden we alleen hiermee al 3,5 miljoen euro bezuinigen."



De grootste bezuinigingen wil Doetinchem halen op de grootste kostenpost: het sociale domein. Bulten: ,,Onder andere door de inkoop van zorg efficiënter te regelen. Nu gaat er 60 miljoen van de begroting naar het sociaal domein. Daar is dus met een paar slagen snel 1 miljoen te halen.”



In de praktijk komt het neer op een bezuiniging op de zorg nog dit jaar van zeker 850.000 euro. In 2020 moet dit oplopen tot in elk geval 5 miljoen euro. De totale begroting van Doetinchem is 225 miljoen euro.