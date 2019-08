Inwoners gemeente Berkelland, check waar je recht op hebt

BORCULO - Om minima wegwijs te maken in alle regelingen en op de hoogte te brengen van de gemeentelijke geldpotjes begint de gemeente Berkelland de campagne Rondkomen in Berkelland.

Onderdeel van deze voorlichtingscampagne is het online-instrument checkwaarjerechtophebt. Via deze site kunnen inwoners van Berkelland die met weinig geld moeten rondkomen eenvoudig controleren of ze in aanmerking komen voor regelingen van bijvoorbeeld de gemeente, de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) of de VoorMekaarTeams.

Via de elektronische tool moeten enkele vragen worden ingevuld, zoals leeftijd, inkomen en gezinssituatie. Het programma brengt vervolgens automatisch de regelingen en voorzieningen waarvoor iemand in aanmerking komt in beeld. Ook wordt aangegeven hoe deze zijn aan te vragen.

Jammer

Berkelland stelt een bedrag van 23.000 euro beschikbaar voor de voorlichtingscampagne die drie jaar loopt. Het geld komt uit het programma Samen denken, samen doen. "De gemeente Berkelland kent meerdere regelingen voor ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen of mensen die weinig te besteden hebben", zegt wethouder Gerjan Teselink. "Veel mensen die deze regelingen goed kunnen gebruiken zijn hiervan niet op de hoogte. We willen dat ondersteuning zoveel mogelijk terechtkomt bij de groepen waarvoor deze bedoeld is. Nu lukt dat nog niet altijd en dat is jammer."

Voedselbank