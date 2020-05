Inwoners van Aalten en Oost Gelre overleden aan corona

Zowel in de gemeente Aalten als in de gemeente Oost Gelre komt daarmee het totale aantal aan corona overleden personen op zes. In de overige Achterhoekse gemeenten stierf het afgelopen etmaal niemand aan het gevreesde virus.



In Doetinchem, qua inwoners de grootste gemeente van de Achterhoek, staat de teller op vijftien inwoners die overleden aan corona: het grootste aantal in de Achterhoek.



Ook werd opnieuw een Doetinchemmer met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Daarmee staat de teller op twintig Doetinchemse ziekenhuisopnames. Twee inwoners van Montferland zijn sinds maandag met corona naar het ziekenhuis gebracht. Uit deze gemeente zijn nu in totaal 17 coronapatiënten in het ziekenhuis beland. Ook uit de gemeenten Bronckhorst (1), Oost Gelre (1) en Berkelland (2) werden de afgelopen 24 uur patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen.