Inwoners van Achterhoekse buurtschappen willen geen zonneparken: ‘Je krijgt de grootste trammelant’

Het lot van de lokale radio in Lochem wordt vanavond bepaald: ‘als ze ons nou eens de kans geven’

25 mei Vanavond wordt het spannend voor Radio Ideaal. De gemeenteraad stemt of de succesvolle lokale omroep uit Bronckhorst ook in Lochem een zendvergunning moet krijgen. De burgemeester en wethouders zijn in ieder geval tegen. ,,We krijgen niet eens de kans om het Lochemse publiek voor ons te winnen zoals we dat in Bronckhorst al jaren doen.’’