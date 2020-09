Inzamelen oud papier kost Berkellandse clubs geld: het is niets meer waard

De inzameling van papier en karton was jarenlang een bron van inkomsten voor verenigingen en gemeenten. De prijs dreigt echter zo ver te zakken, dat er wellicht geld toegelegd moet worden om het oud papier in te zamelen en af te voeren. Oud papier is sinds 2019 amper nog iets waard, omdat Europa kampt met een oud papieroverschot. Dat overschot is ontstaan doordat China gestopt is met het inkopen en verwerken van oud papier uit Europa. Dit heeft ook consequenties voor Berkelland.