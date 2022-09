Inzittende bekneld na botsing auto en vrachtauto in buitengebied bij Hengelo (Gld.)

MET VIDEO Filmmaker hunkert naar première van ‘Wolf’: ‘Ik wil laten zien hoe dit dier écht is’

Vier jaar lang lag regisseur en filmmaker Cees van Kempen verscholen in de bossen om wolven te filmen. Toen zijn natuurfilm over de terugkeer van de wolf in Nederland klaar was, was de wereld in de ban van een pandemie. Dus moest hij nog langer wachten op de première, die nu wel echt aanstaande is.

8 september