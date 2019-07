Inzittenden auto naar ziekenhuis na ongeluk in Aalten

Oppositie: alterna­tief ozb-voor­deel en zorgtekort in Berkelland

16:02 BORCULO - De oppositiepartijen D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks en Ondernemend Berkelland komen vanmiddag bij het debat over de Perspectiefnota 2020 in de gemeenteraad met alternatieve voorstellen. Het gaat over het ozb-voordeel voor huizenbezitters en over hoe de tekorten in de zorg op te vangen.