Inzittenden auto zitten vast nadat voertuig op zijn kant in sloot belandt

Corona laat de aole roop niet verstommen in Eibergen: ‘Je wilt je laten horen en erover vertellen’

11:06 EIBERGEN - De midwinterhoorn klinkt sinds zaterdagavond weer over de velden en in de dorpen. Deze winter wordt anders dan andere winters, maar corona doet de aole roop niet verstommen. „Je wilt je laten horen en erover vertellen, dat is toch je drang.”