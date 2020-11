Irene van der Aart op de trekker naar de boekhandel: ‘Dit is geen boerenprotest!’

Fietsster aangereden in Silvolde door auto: oorzaak laagstaan­de zon

15:58 SILVOLDE - De laagstaande zon is er vermoedelijk de oorzaak van dat een fietsster in Silvolde zondagmiddag is aangereden door een automobilist. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.