Irene’s poes Mix lag dood op straat in Hoog-Keppel, nu zoekt ze de aanrijder: ‘Ze was nog warm toen ik haar vond’

Zestien jaar is ze geworden. ,,Maar ze was echt nog superkwiek en fit. Ik liep naar buiten om de krant te halen, toen ik haar zag liggen op straat. Vreselijk om je maatje zo aan te treffen”, vertelt Witmajer. ,,Ze was nog warm toen ik haar vond.”



Witmajer denkt dat Mix is aangereden door een automobilist, die daarna is doorgereden. ,,Een van onze buurvrouwen kwam naar me toe gesneld. Ze had een harde knal gehoord op straat en zag daarna een auto doorrijden. We weten het natuurlijk niet zeker, maar ik ga er vanuit dat ze is aangereden. Ook vanwege de verwondingen die ik zag.”

Hoelang heeft ze daar gelegen?

Ze plaatste donderdag een oproepje in de krant, om er achter te komen wat er precies met Mix is gebeurd. ,,Niet omdat we een schuldige willen aanwijzen maar gewoon omdat we het willen begrijpen. Is ze inderdaad aangereden?”

Quote Mix heeft zelfs nog geprobeerd om na de aanrijding - als ze inderdaad is aangereden, naar huis te komen. Maar thuis heeft ze niet gered

‘Vreselijk om af te vragen wat er is gebeurd’

Zo ja, door wie dan? En hoe is het dan precies gebeurd? ,,Misschien wist diegene wel helemaal niet dat hij of zij een kat had aangereden. Het is vreselijk dat we ons nu moeten afvragen wat er is gebeurd en hoelang ze daar gelegen heeft.”

Nee, ze weet dat ze Mix er niet door terugkrijgt. ,,Maar we zouden heel graag gewoon met diegene in gesprek willen.”

Mix was het grootste gedeelte van haar leven bij Witmajer. ,,Ze was altijd bij mij in de buurt en kwam altijd naast me zitten. Ja, ze was echt mijn maatje. Het is nu opeens heel stil in huis”, zegt ze.

Witmajer had behalve Mix geen andere huisdieren. ,,Mix heeft zelfs nog geprobeerd om na de aanrijding - als ze inderdaad is aangereden, naar huis te komen. Maar dat heeft ze niet gered...”

Weet jij meer over wat er is gebeurd met Mix? Mail haar baasje dan via mixje2022@gmail.com