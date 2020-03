Iris uit Ulft is beste vlogger over stage in het buitenland

De Ulftse liep vorig jaar drie maanden stagen bij een salon in Santanyí op het Spaanse eiland Mallorca. In haar vlog deed ze verslag van deze periode. Ze laat daarbij zien hoe haar dagen eruit zien, aangevuld met beelden uit haar vrije tijd en met zomerse muziek op de achtergrond.



In eerste instantie was Geerts niet eens van plan om een buitenlandse stage te gaan lopen. ,,Ik had er nog nooit zo over nagedacht, maar werd enthousiast toen ik op school een voorlichting bijwoonde over buitenlandstages. Ik besloot deze supermooie kans te pakken.”