Iriszorg en Doetinchem voor rechter over subsidietekort

Nieuwe vm­bo-locatie Almende creëert heuse ‘onderwijs­cam­pus’ in Silvolde

18 november SILVOLDE - De bouw van de nieuwe vmbo-locatie van middelbare school Almende College in Silvolde is maandagmiddag officieel begonnen. In de stromende regen werd de ‘eerste’ paal aan de Laan van Schuylenburg geslagen door wethouder Peter van de Wardt van Oude IJsselstreek.