Irritatie in Langerak over brieven om mee te doen aan zonneveld én windpark

Dit is het verhaal achter de brand van specialis­ten Henk en Henny, die vertrekken bij de brandweer

19 februari DOETINCHEM/ GROENLO - Een dodelijke brand in Didam of rookontwikkeling bij Obelink in Winterswijk. De brandweermannen Hennie van den Mosselaar en Henk Heusinkveld volgen met een kennersblik de onderzoeken, of doen die zelf. Na tientallen dienstjaren stoppen de twee Achterhoekse specialisten op het gebied van brandpreventie met hun werk.