Irritatie tussen wethouder en bedrijvenlobby Lochem: ‘Graag de juiste argumenten gebruiken’

Gedrag van mountainbi­ke ‘horken’ zorgt voor blokkade MTBroute bij camping in Harfsen

8:00 Een populaire mountainbikeroute in Gorssel gaat voor een deel over de camping De Huurne in Harfsen. Fanatieke mountainbikers zorgen met hun hoge snelheid voor onveilige situaties en bijna-ongelukken met kinderen. De campingeigenaar is het zat en schort de route op. ,,Erg jammer, maar de veiligheid van mijn gasten gaat voor.’’