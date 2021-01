Is de boekhandel essentieel of een ‘gewone’ winkel?

,,Hoe het gaat? Tja, hoe gaat het met een winkel die dicht is?”, stelt Jan van Hilten van boekhandel Raadgeep & Berrevoets in Doetinchem als wedervraag. Online wordt er wel verkocht, maar dat komt volgens hem neer op slechts zo’n 10 procent van de normale omzet. Toch vindt hij niet, dat nu alleen boekwinkels weer open moeten mogen. ,,Natuurlijk wil ik graag opengaan, maar voor mijn gevoel klopt het niet, als wij een uitzondering vormen. We zijn niet onmisbaar en hebben de mogelijkheid om online boeken te verkopen.”



Veronie Snijder van boekhandel Kramer in Winterswijk zou graag zien dat in Nederland dezelfde regels gelden voor boekhandels als in bijvoorbeeld België. ,,Daar worden boekhandels aangeduid als essentiële winkels en mogen ze gewoon open. Ik denk dat het in deze tijd heel belangrijk is om op de geestelijke gezondheid te letten en daar kunnen boeken een belangrijke rol in spelen.”



En het kan ook prima, meent ze. ,,We hebben een grote winkel. Zo kunnen we 35 mensen binnen hebben die keurig op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen blijven.”