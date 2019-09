Is De Hietmaat hét alternatief voor Zelhems evenemententerrein dat buren niet willen?

Bennie Roozegaarde wil hier, in de wei rond zijn huis, vier evenementen per jaar kunnen houden. Tientallen buren en omwonenden verzetten zich daartegen, zij willen geen feestterrein in hun achtertuin. Ze vrezen onder meer verkeers- en geluidsoverlast en waardedaling van hun woningen. Daarnaast vragen ze zich af of het terrein wel nodig is.



Diezelfde vraag stelt Anton van bestuurslid van de stichting die De Hietmaat in Hengelo exploiteert. ,,Wij hebben een vergunning voor twaalf evenementen per jaar, maar er zijn slechts drie ingevuld. Er is dus nog volop ruimte voor andere festiviteiten”, zegt hij.



Volgens Van Ingen is een nieuw evenemententerrein helemaal niet nodig, gezien er nog plek is voor negen evenementen op De Hietmaat, op zo’n 7 kilometer van het beoogde nieuw terrein langs de Halseweg in Zelhem.