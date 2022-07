Is dit de goedkoopste pomp van Nederland? Literprijs benzine in De Heurne duikt dik onder de 2 euro

Het geheim? ,,Slim inkopen en op tijd inkopen”, zegt uitbater Gerrit Heinen van zijn tankstation in buurtschap De Heurne in de gemeente Aalten.



Het dichtstbijzijnde tankstation met relatief goedkope prijzen is de Makro in Duiven, waar de prijzen minimaal 7 cent per liter hoger liggen. Andere tankstations zitten daar boven, blijkt uit een rondgang langs vergelijkingswebsites. De tank volgooien in De Heurne kan de klant zo maar 10 euro schelen.



,,Ik vind dit wel mooi”, zegt Heinen, die niks verklapt over zijn strategie. ,,Nee, ik ga echt niet vertellen hoe ik aan mijn brandstoffen kom. Ik wil niemand wijzer maken.”