Is dit de verdwenen Sacha? Vrouw stuit op hondenschedel terwijl ze paddenstoelen zoekt

Een vrouw die naar paddenstoelen aan het zoeken was vond de schedel in een bosgebied nabij de Kievitsweg. Die vindplek is enkele honderden meters van de plek aan de Achterweg waar de hond op vrijdagavond 19 juli voor het laatst is gezien.



,,Het is bijzonder dat er een hondenschedel is gevonden, zo kort bij de plek waar de hond Sacha voor het laatst is gezien. Dat is een serieus aanknopingspunt dat wij nu verder onderzoeken”, zegt wijkagent Willem Saris. Volgens hem was de schedel in redelijk goede staat, maar over de ouderdom ervan kan hij niets zeggen. ,,Dat zal onderzoek moeten uitwijzen.”



De politie is op de vindplaats van de schedel aan het zoeken naar overige resten van de hond, die die bewuste zomeravond in juli vermoedelijk is neergeschoten. Dat zou blijken uit verklaringen van getuigen, die kort nadat Sacha vermist raakte een knal en daarna gejank hebben gehoord.