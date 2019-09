‘Is Doetinchem soms het braafste jongetje van de klas?’

Isa en Ties boeken succes: Kinderen kunnen snel weer voetballen op het veldje in Halle

20:12 HALLE - Kinderen uit de groepen 7 en 8 van de Dorpsschool in Halle kunnen snel weer voetballen op het veldje achter hun school. Dat zei wethouder Paul Hofman van Bronckhorst donderdagavond in het gemeentehuis, waar de leerlingen meer dan 400 handtekeningen kwamen aanbieden in hun strijd het veldje te heropenen.