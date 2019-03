Is het écht onveilig in Club Déjàvu? Dat willen we van jou weten

Wat vind jij van de voorgenomen sluiting van de club? En wat zijn jouw ervaringen in de club, die nu ruim twee jaar bestaat? Heb je je er ooit onveilig gevoeld of incidenten meegemaakt? En ga je er nooit meer heen, of vind je het juist een toptent en ben je vaste gast?



Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal voor een publicatie in de krant en op onze website. Als je wil meewerken, stuur dan een mail naar redactie.achterhoek@gelderlander.nl of een bericht via WhatsApp naar 0613322268.