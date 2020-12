Is ‘O my goot’ van dit Achterhoekse bedrijf de slechtste slogan van 2020?

Krijgen jullie veel reacties op de slogan?

,,Er zijn mensen die onze aanhanger zien staan en speciaal stoppen om foto’s te maken. Dat is natuurlijk grappig om te zien, dat deze door ons bedachte zin kennelijk zo leuk is dat mensen die thuis willen laten zien. Nee, ik heb niet de indruk dat we er extra klanten mee trekken, maar dat is ook niet het doel. We willen gewoon laten zien dat we een nuchter en leuk bedrijf zijn waar gelachen mag worden.”



Wat levert deze nominatie jullie op?

,,We krijgen van alle kanten berichten, worden gebeld door radio en tv-stations. Het is leuk dat op deze manier ons bedrijf uit het kleine Keijenborg in de publiciteit komt. We horen veel leuke reacties van mensen en we roepen hen ook op om op ons te stemmen. Want dat we nu in de top-10 staan is al een eer, maar nu gaan we natuurlijk ook voor de winst!”