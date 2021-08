Is Oude IJsselstreek de meest toegankelijke gemeente van Nederland? ‘Het is hier echt goed voor elkaar’

ULFT - Wat hebben Zwolle, Rotterdam, Harderwijk en Oude IJsselstreek met elkaar gemeen? Al deze gemeenten zijn doorgedrongen tot de laatste twaalf in de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’. Roy Splithof en Sandra Gosseling, beiden lid van de werkgroep Onbeperkt Meedoen in Oude IJsselstreek hopen vurig dat de gemeente de titel in de wacht sleept.

Gosseling en Splithof waren er bij toen burgemeester Otwin van Dijk eind 2017 een oproep deed aan mensen met een beperking om mee te denken hoe de gemeente nog toegankelijker kon worden. Die oproep resulteerde in de oprichting van de werkgroep Onbeperkt Meedoen, waar ondertussen zo'n 25 vrijwilligers deel van uitmaken.

Volgens Splithof en Gosseling heeft de werkgroep in die paar jaar voor veel goeds gezorgd voor mensen met een beperking. ,,Ik kan eerlijk zeggen dat het hier in de gemeente echt goed voor elkaar is”, zegt Splithof. ,,Ik kan eigenlijk geen plekken opnoemen waar ik niet kan komen met mijn scootmobiel. Zelfs in het buitengebied, in Engbergen bijvoorbeeld, zijn de paden breed genoeg en staan de paaltjes zo opgesteld dat ik er langs kan.”

Praktisch te werk

Zonder dat er lange vergaderingen hoeven te worden gehouden en zonder dat er allerlei langdurige beleidstrajecten moeten worden ingezet, gaat de werkgroep heel praktisch te werk, legt Splithof uit. ,,Ik kwam bijvoorbeeld laatst langs een kruising waar een haag stond die zo hoog was dat het voor iemand in een rolstoel onmogelijk was om op de weg te kijken. Na een melding bij de gemeente werd de haag kort geknipt, waardoor het kruispunt weer veilig over te steken was. Het gaat vaak om relatief simpele dingen die makkelijk op te lossen zijn.”

Quote Het gaat vaak om relatief simpele dingen die makkelijk op te lossen zijn Roy Splithof

Gosseling op haar beurt heeft in Oude IJsselstreek werk gemaakt van openbare toiletten. Met haar actie is de gemeente van 7 naar meer dan 100 semi-openbare toiletten gegaan. Ze benaderde her en der in de gemeente winkels, kantoren, horeca en nog veel meer met de vraag of mensen er zonder verplichtingen van het toilet gebruik mogen maken. Bij een ‘ja’ wordt een oranje sticker op de deur geplakt zodat mensen kunnen zien dat ze daar naar het toilet kunnen. In een app staan alle adressen die meedoen. ,,Ik word er regelmatig op aangesproken. Het is zo mooi om te zien dat mensen de deur uit kunnen gaan, terwijl ze dat eerder niet aandurfden.”

Prikkelarm uurtje

Verder helpen de werkgroepleden de gemeente toegankelijker te maken door initiatieven als een prikkelarm uurtje op de kermis, het testen van evenementen, maar ook door voorlichting te geven op scholen of door brieven van de gemeente te herschrijven in heldere, toegankelijke taal.

,,Maar het belangrijkste is misschien wel de bewustwording”, zegt Splithof. ,,Door hier mee bezig te zijn, denken meer mensen na over dit soort zaken. Organisatoren van evenementen vragen ons bijvoorbeeld van tevoren of we tips hebben, in een restaurant lagen klossen klaar om de tafel te verhogen omdat ik er niet met mijn benen onder paste. Dat vind ik mooi, dat mensen daar mee bezig zijn.”

Gosseling vult aan: ,,Steeds meer mensen krijgen door hoe belangrijk toegankelijkheid is. Dat is fijn, want als hier geen aandacht aan besteed wordt, sluit je heel veel mensen buiten. Neem dat prikkelarme uurtje op de kermis. Eerst werd er gezegd: is dat nou nodig, lawaai hoort toch bij een kermis? Maar toen mensen zagen hoe kinderen met bijvoorbeeld autisme voor het eerst van hun leven van een kermis konden genieten was iedereen om. Hopelijk zet dat dan ook weer een voorbeeld voor andere kermissen.”

Stemmen op de meest toegankelijke gemeente kan nog tot en met zondag 29 augustus via meesttoegankelijkegemeente.nl

De verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2021 is gestart in mei Alle gemeenten in Nederland deden automatisch mee aan de eerste ronde. De twaalf gemeenten met de beste beoordeling, waaronder Oude IJsselstreek, zijn doorgegaan naar de halve finale. In de halve finale kunnen alle Nederlanders tot en met zondag 29 augustus hun stem uitbrengen op hun favoriete gemeente via meesttoegankelijkegemeente.nl. De vijf gemeenten met de meeste stemmen gaan door naar de finale. In de finale beoordeelt een vakjury de vijf gemeenten. Zij bepaalt uiteindelijk wie de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2021 verdient.