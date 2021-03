Is sluiting Assink Lyceum in Neede wel slim? ‘Straks gaan leerlingen naar Staring College in Borculo!’

Inwoners de Hoven massaal in opstand tegen zonnepane­len in geliefd natuurge­bied

30 maart De plannen voor een mogelijk zonnepark in natuurgebied De Overmarsch in Zutphen schieten bij inwoners van de wijk De Hoven in het verkeerde keelgat. Wijkbewoner Geert Leerink startte een handtekeningenactie tegen de komst van de zonnepanelen en overhandigde het resultaat vanavond tijdens de digitale raadsvergadering van de gemeente Zutphen. De petitie werd 655 keer ondertekend door inwoners van De Hoven, dat net geen 2500 inwoners telt.