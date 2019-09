Isa en Ties boeken succes: Kinderen kunnen snel weer voetballen op het veldje in Halle

Het veldje zit sinds begin dit schooljaar op slot nadat een stel uit de buurt een handhavingsverzoek had ingediend, vanwege de agrarische bestemming op de grond.



,,Wij hadden dat niet goed geregeld en dat is klungelig”, aldus Hofman. ,,Dat gaan we herstellen.”



Het is nog onduidelijk wanneer de kinderen er weer kunnen voetballen, maar de toezegging van de wethouder leidde in ieder geval tot blije gezichten.