‘It giet oan’ op Needse ijsbaan

De ticketlijn op de website en FB van de Needse IJsclub is inmiddels geactiveerd en ledenpashouders kunnen hier gratis een ticket uitprinten. Op ijsbaan De Kooweide is de schaatskoorts onder de vrijwilligers inmiddels tot een absoluut hoogtepunt gestegen en de laatste voorbereidingen zijn momenteel in volle gang. Daarmee is Neede de eerste ijsbaan in Berkelland waar na twee iets te warme winters eindelijk weer kan worden geschaatst. „Het voelt als een historisch moment om dit te kunnen melden”, klinkt bestuurslid Fons Kox opgetogen. „We hebben een prachtige ijsbaan in Neede en eindelijk kunnen de leden daar weer gebruik van maken. Hier heeft iedereen lang naar uitgekeken.”

Meetmoment

IJsmeester Ab Boschman deelt in de euforie, maar hield afgelopen weekend nog een slag om de arm toen hij donderdag als mogelijkheid noemde. Het meetmoment woensdagmorgen liet niets aan duidelijkheid te wensen over. „Dik voldoende, zeker voor 75 mensen. Want met meer tegelijk mogen we toch niet op het ijs. We hanteren tijdsblokken en daarvoor kunnen leden vanaf onze website of FB een ticket uitprinten. Alleen leden hebben deze mogelijkheid en daarom is het van belang dat je zowel ticket als ledenpas meeneemt naar de baan. Alleen dan word je toegelaten. Het heeft dus geen zin om de link te delen met niet-leden.”

Borculo: ijs nog te dun

De ijsbanen in Borculo staan nog even in de wachtstand, maar ook hier is het een kwestie van tijd voor groen licht wordt gegeven. In Borculo wordt getracht de sneeuwlaag van het ijs te verwijderen. „We zetten in op vrijdagmorgen”, meldt Wicher Soek van de IJsclub Borculo. „We meten ruim 5 centimeter en dat is te weinig. De veegmachine zakte er al door en we gaan morgen verder met het verwijderen van de sneeuw op de baan.”

Volledig scherm Met man en macht wordt door vrijwilligers gewerkt aan het prepareren van ijsbaan De Kooweide. © Fons Kox